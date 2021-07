Oropan di nuovo premiata come migliore impresa femminile

Oropan si è aggiudicato il prestigioso premio Industria Felix, indetto dal trimestrale di economia e finanza "Industria Felix Magazine" supplemento di " Il Sole 24 Ore", per essere risultata "Fra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede in Puglia". Oropan è stata scelta fra oltre 50mila aziende pugliesi."Siamo felici di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo questo importante riconoscimento, – ha dichiarato Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan SPA . Le donne all'interno dell'azienda, ricoprono ruoli strategici, alcune di vertice; possiamo dirci fieri del nostro lavoro che riconosce la parità di genere legata ai buoni risultati industriali e finanziari di una azienda come la nostra così legata al territorio in cui opera. L'orgoglio di questo riconoscimento è di tutte le donne e di tutti gli uomini che lavorano in Oropan".L'evento è organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Unindustria con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e Sustainable Development.