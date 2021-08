Ondate di calore, due giorni da bollino rosso

rosso

Per i meteorologi questa sarà la settimana più calda dell'estate, nella morsa dell'afa e del caldo. Sono stati aggiornati i bollettini del Ministero della salute sulle ondate di calore che individuano tre fasce di rischio per le fasce della popolazione vulnerabile.Oggi e domani - 10 e 11 agosto - Bari è da bollino "" (livello 3).Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.I consigli sono quelli consueti a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi, ecc.