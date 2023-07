Caldo: altri giorni da bollino rosso

ll Ministero della salute emette dei bollettini sulle ondate di calore, facendo rilevazioni per potenziale rischio, a tutela delle fasce della popolazione vulnerabile (anziani; bambini e neonati;, particolari patologie; particolari situazioni di salute). Le rilevazioni vengono effettuate nelle città capoluogo.Nell'ultimo bollettino per Bari per tre giorni consecutivi (oggi, domani e il 21 luglio) sono da bollino rosso. Il livello 3 (rosso) indica: "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi".La Protezione civile della Puglia segnala che la temperatura massima percepita sarà intorno ai 37°-38°.I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi, ecc. Anche sui luoghi di lavoro devono essere adottate tutte le modalità organizzative per ridurre i rischi per la salute. In Puglia vige un'ordinanza che vieta il lavoro in agricoltura nelle ore più calde, nei giorni in cui il rischio caldo è elevato