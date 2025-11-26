Studio medico
Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari

Siglati 52 incarichi, per colmare le carenze

Altamura - mercoledì 26 novembre 2025 15.56
Nuovi medici di medicina generale (meglio noti come medici di base o di famiglia) nel territorio della Asl di Bari.

Sono 52 i medici di medicina generale che hanno accettato l'incarico sui 76 previsti all'interno del ruolo unico, assicurando la copertura della maggior parte delle zone carenti della Asò Bari. Le zone carenti sono le aree urbane prive della continuità assistenziale per mancanza di medici.

I medici assegnati entreranno in servizio nel ruolo unico, che integra le funzioni della Medicina generale e della Continuità assistenziale, operando nelle sedi territoriali, nei Presidi Territoriali Assistenziali e nelle AFT (aggregazioni funzionali territoriali). Il loro contributo sarà centrale nel migliorare la presa in carico delle persone con patologie croniche, nel ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso e nel favorire percorsi più fluidi e appropriati all'interno della rete sanitaria. In prospettiva, questo rafforzamento avrà un impatto positivo anche sulle liste d'attesa, sulla capacità di intercettare in modo precoce i bisogni di salute e sulla presa in carico delle persone.
