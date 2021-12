Nuovi concorsi al Comune per 21 assunzioni

1 posto a tempo indeterminato di Specialista Risorse Umane Cat. D;

3 posti a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D;

3 posti a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D;

3 posti a tempo indeterminato di Funzionario Esperto Amministrativo-giuridico con competenza in ambito di supporto in procedure di gara Cat. D;

10 posti a tempo indeterminato di Agente di Polizia Locale Cat. C (è prevista la riserva di posti di personale per i volontari delle FF.AA nella misura fissata del 20% pari a 4 posti);

1 posto a tempo indeterminato di Assistente Sociale Cat. D.

Nuovi concorsi al Comune per un totale di 21 assunzioni a tempo pieno e indeterminato, per varie figure. Tra queste ci sono 10 agenti di Polizia locale. Gli uffici comunali hanno predisposto gli atti, sulla base del fabbisogno del personale. Sono previsti sei bandi di concorso, ancora da pubblicare, per le seguenti figure:Per la categoria D occorre la laurea, per la categorica C occorre il diploma. La redazione di Altamuralife aggiornerà i lettori e gli interessati quando il Comune pubblicherà i bandi di concorso in cui saranno indicati i requisiti di partecipazione e i termini di scadenza.Quest'anno numerose sono state le assunzioni a tempo indeterminato a seguito dei concorsi già effettuati. Tra queste, ben 19 riguardano la figura di "Istruttore amministrativo categoria C" (8 vincitori/vincitrici e 11 per scorrimento di graduatoria) e 5 per "istruttore risorse finanziarie categoria C". Negli scorsi giorni, inoltre, è stata deliberata la stabilizzazione di personale precario: 4 assistenti sociali cat. D, 1 istruttore amministrativo (cat. D); 1 mediatore culturale cat. D.