Non solo canzoni nello show di Cristiano Malgioglio, anche messaggi sociali

5 foto Spettacolo di Cristiano Malgioglio

Si è conclusa la festa di Maria Santissima del Buoncammino. All'interno del programma di manifestazioni civili organizzate dall'associazione, ieri in piazza Zanardelli si è tenuto lo spettacolo di Cristiano Malgioglio, cantautore e popolare volto televisivo. Nonostante lo scetticismo di molti, sia per pregiudizi sia per altri gusti musicali, lo show del 78enne personaggio del mondo dello spettacolo è piaciuto al folto pubblico che si è assiepato sulla strada e sulle villette laterali e avere la possibilità di assistere. Il pubblico si è divertito. Nella folla anche molte persone arrivate da altre città.Un po' Malgioglio si è fatto desiderare perché rispetto alle 21 inizialmente previste è apparso sul palco alle 23. Ritardo dovuto alla pioggia che ha fatto slittare il concerto della band che lo ha preceduto.E poi, una volta sul palco, il cantautore siciliano è stato accolto calorosamente. In scaletta brani "storici" come il famoso "Gelato al cioccolato" che il pubblico ha cantato così come i suoi tormentoni, fra tutti "Mi sono innamorato di tuo marito". Scendendo dal palco, si è anche avvicinato al pubblico per stringere mani e per farsi fotografare.Non solo canzoni ma anche messaggi sociali. Ha parlato di femminicidio e violenza contro le donne, chiedendo pene aspre e severe, come la galera a vita, per i responsabili. Ha invitato tutti ad accettare le diversità e a non giudicare le persone per l'orientamento sessuale. Ha inneggiato all'amore. Ha ricordato Raffaella Carrà.Ad Altamura per Malgioglio è stata la seconda volta. Circa 40 anni fa partecipò ad uno spettacolo nel campo sportivo Cagnazzi in un "Cantagiro".Per le foto si ringrazia Giandomenico Petronella.