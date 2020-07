Nominata la giunta Melodia bis

La sindaca ha nominato la nuova giunta comunale. Tre conferme per Abc-Gif e Sinistra in Movimento, quattro nuovi assessori per Italia in Comune (Loretta Moramarco), Pd (Vincenzo Nuzzi e Domenica Ricco dopo la rinuncia di Gina Mascolo) e movimento Lista più.Ecco la composizione della giunta:Annunziata Cirrottola - politiche socialiMichele Cornacchia - infrastrutture e mobilitàLoretta Moramarco - ambiente e politiche di sostenibilità ambientaleVincenzo Nuzzi - assetto e governo del territorioNino Perrone - culture, istruzione, sport e tempo liberoDomenica Ricco - bilancio, programmazione economica e attività produttiveLa sindaca ha trattenuto le deleghe alla Polizia locale, protezione civile e pubblica sicurezza, ufficio di piano, rapporti con il Parco dell'Alta Murgia e ha dichiarato: «Ringrazio per il lavoro svolto sino ad ora gli Assessori Vito Cornacchia, Francesca Cangelli, Pietro Falcicchio e Teresa Pellegrino che hanno condiviso con me la prima fase di questo percorso».Manca l'assessore del movimento "Lista più" che sarà il consigliere comunale Pietro Mascolo, con le stesse deleghe all'efficienza amministrativa.