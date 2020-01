"Murgia Sviluppo" ancora tra i punti del consiglio comunale

Anno nuovo. Consiglio comunale nuovo. Questioni vecchie. Consiglieri in aula oggi e domani con inizio della seduta fissato alle 17, per discutere questioni sempre vecchie. L'elenco dei punti all'ordine del giorno è sempre copioso ma la interpellanze portano tutte la firma dei consiglieri di opposizione Marroccoli, Gallo, Laterza e Scarabaggio.Sul banco della discussione vecchie questioni a cominciare dagli interventi comunali in materia ambientale e nello specifico per quanto riguarda la discarica Le lamie e l'istallazione delle antenne 5G per cui i consiglieri di minoranza si sono fatti portavoce delle preoccupazioni di molti cittadini che chiedono la sospensione della sperimentazione 5G nel territorio di Altamura per tutelare la salute umana.Risale a mesi fa anche l'interpellanza relativa agli orari di diffusione della musica imposti dalla sindaca ai commercianti del centro storico. La discussione prevede anche l'approvazione di due debiti fuori bilancio mentre la gran parte della discussione verterà con ogni probabilità sulla vicenda relativa ai debiti di Murgia Sviluppo considerando che all'attenzione del consiglio arriva la richiesta di convenzione tra il Comune e la stessa Murgia sviluppo per la gestione associata dello sportello Suap.