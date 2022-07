Morte mamma e figlia piccola, grande tristezza ad Altamura

Grande tristezza ad Altamura per il lutto che ha colpito la famiglia Natale-Lorusso. Ieri pomeriggio, sulla strada che collega Laterza e Ginosa, in prossimità dell'abitato di Laterza, inhanno perso la vita Francesca Natale, 52 anni, docente in un istituto superiore di Altamura, e la figlia di 11 anni, Nicole Lorusso. Erano nell'auto, di ritorno ad Altamura dopo un soggiorno al mare, a Ginosa.In auto c'erano anche le altre due figlie di Natale, una delle quali da poco maggiorenne. Sono state trasportate all'ospedale di Castellaneta. Le loro condizioni non sarebbero gravi.In città prevalgono i sentimenti di incredulità e di dolore nel pensiero rispettoso e triste di una mamma e della sua bambina che sono state strappate alla vita in modo così prematuro.La redazione di Altamuralife rivolge sentite condoglianze alle famiglie colpite dai lutti.