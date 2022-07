Incidente stradale a Laterza, morte mamma e figlia

Due persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in territorio di Laterza, sulla strada statale 580 di collegamento a Ginosa. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, nello scontro sono stati coinvolti un'autovettura ed un camion. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio.Secondo le notizie finora circolate, le vittime sono una donna di circa 50 anni e una figlia minorenne, di 11 anni, originarie di Altamura. A bordo dell'auto c'erano anche altri due figli della donna, che sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Castellaneta.Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco. Ferito anche il conducente del mezzo pesante.Sulla stessa strada, sempre nei pressi di un liceo, ieri mattina ha perso la vita un 20enne di Santeramo, Giovanni Perrone, che era a bordo di una moto che, per cause da accertare, è finita contro un muretto.(notizia in fase di aggiornamento)