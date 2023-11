Miss Italia: Altamura "fa il tifo" per Katrin Quaratino

Domani (sabato 11 novembre), a Salsomaggiore, si tiene la finale dello storico concorso di bellezza Miss Italia, giunto all'edizione numero 84. Tra le 40 finaliste c'è l'altamurana Katrin Quaratino, studentessa 18enne, che è stata eletta Miss Puglia ed è passata direttamente alla fase conclusiva senza passare per le pre-finali. Durante le selezioni regionali Katrin Quaratino ha vinto anche la fascia di Miss Sorriso Puglia.Per Katrin Quaratino un sogno che si avvera: arrivare alla finale di Miss Italia, dopo i tentativi nelle precedenti edizioni. Sono giorni palpitanti, carichi di emozione, a Salsomaggiore.La studentessa altamurana è alta 1,74, ha occhi marroni e capelli castano scuro. "Bellezza mediterranea che ricorda Francesca Chillemi, l'attrice Miss Italia 2003", come riporta il sito di Miss Italia nella sua scheda di presentazione. Katrin pratica kickboxing da un anno. Desidera il suo futuro nell'Arma dei Carabinieri perché sin da piccola ha sviluppato un forte senso di giustizia, cresciuto con l'impennata degli episodi di violenza di cui sono piene le cronache. Vorrebbe quindi indossare la divisa per combattere la violenza e le malefatte.Il suo percorso in Miss Italia è iniziato al compimento del 18esimo compleanno, quando i genitori l'hanno iscritta al concorso, incoraggiandola a partecipare. Intuizione che si è rivelata giusta visto il felice esito della selezione regionale. E ora la finale nazionale.Altamura incrocia le dita e spera in un suo successo. La sua presenza a Salsomaggiore è anche importante per la città che, per una volta, non spicca solo per il rinomato pane che tutta Italia conosce e che anche nella città delle terme è molto apprezzato. E, quindi, l'orgoglio di appartenenza di Altamura sarà ancora più forte nel vedere una propria giovane concittadina essere in lizza per la corona di reginetta d'Italia, su un palcoscenico così prestigioso.E, dunque, è d'obbligo incrociare le dita, con il classico "in bocca al lupo" per la kermesse conclusiva in cui sarà scelta la regina della bellezza. Il titolo è detenuto da Lavinia Abbate.