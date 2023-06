Militare in servizio ad Altamura trovato morto in campagna

Un militare dell'Esercito Italiano, in servizio ad Altamura, è stato trovato morto questa mattina a Bitonto (contrada Torre di Regna). Dopo una segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modugno.La vittima, 56enne, originario di Terlizzi, é morto per cause da accertare, probabilmente ieri pomeriggio. Secondo la ricostruzione, è rimasto incastrato mentre era a lavoro con il proprio trattore all'interno di un suo appezzamento di terreno. Sono in corso le attività necessarie a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.Ieri la famiglia ha dato l'allarme di scomparsa. Oggi il triste rinvenimento del corpo.