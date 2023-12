Incidente sulla strada statale 96, c'è un morto

Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto in serata sulla strada statale 96, all'altezza di Palo del Colle. Secondo le prime informazioni, la tragedia è avvenuta in prossimità dell'uscita di Palo del Colle, nella carreggiata in direzione sud (Altamura-Gravina). La vittima è un uomo di 44 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità.L'incidente è avvenuto al km 109+500. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e gli agenti della Polizia stradale.Stando alle prime informazioni, si parlava di uno scontro fra due autoveicoli. Esaminando nei dettagli la dinamica, invece, emerge che l'uomo era sceso da un furgone in una piazzola di sosta oppure a bordo strada (questo non è ancora chiaro) per fare un controllo. Sono stati attimi fatali. Perché il 44ene è stato falciato e investito da un'auto che sopraggiungeva. Dettagli che sono ancora in fase di ricostruzione.(notizia in fase di aggiornamento)