Incidenti prima di Altamura-Matera: anche danni allo stadio

Non ci sono soltanto i danni a numerose autovetture, sia di altamurani che di materani, causati dai disordini nel pre-partita di Team Altamura - Fc Matera. Ci sono anche i danni alla struttura pubblica. I bagni del settore ospiti sono stati rotti domenica. Occorrono lavori di ripristino e finché non saranno effettuati la struttura rimarrà chiusa con ordinanza comunale.Lo stadio è stato chiuso per dieci giorni per impraticabilità dei bagni. Nel provvedimento del Comune si legge che "i bagni della tifoseria ospite erano stati vandalizzati e distrutti, non potendo più essere funzionanti" e che "i danni creati sono tali da rendere inagibile i servizi igenici dello stadio nella parte del settore tifoseria ospiti".Pertanto viene ordinata "la chiusura dello Stadio Comunale Tonino D'angelo, per gli incontri sportivi del campionato di calcio, Serie D, girone H, nonché per gli allenamenti della squadra Team Altamura, per giorni 10 a decorrere dal giorno di notifica della presente ordinanza. L'uso dello stadio sarà consentito per le altre manifestazioni già autorizzate e per le altre attività calendarizzate, che non comportino l'uso dei servizi igienici in premessa specificati attualmente non utilizzabili".