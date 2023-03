Mancanza di energia elettrica, chiusura di un plesso scolastico

Ordinanza comunale Chiusura plesso scolastico per 23 marzo 2023

Per la mancanza di energia elettrica a causa di lavori programmati dall'Enel nella giornata di domani (23 marzo), il commissario straordinario del Comune Iaculli ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura della scuola dell'Infanzia "Montessori" e della scuola primaria "Garibaldi" del II Circolo Didattico "Garibaldi" siti in via Santeramo, per il giorno 23 marzo.Il provvedimento ha la durata di un solo giorno, corrispondente a quello in cui Enel ha programmato i lavori, perché la mancanza di energia elettrica non consente la regolarità delle attività didattiche. Tra le strade interessate dagli interventi dell'azienda, risulta anche via Santeramo. Per questo è stata emessa l'ordinanza.