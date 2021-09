Manca il numero legale e salta il consiglio comunale

Non si è tenuto il consiglio comunale convocato oggi pomeriggio per la discussione e l'approvazione dell'assestamento di bilancio e degli equilibri di bilancio. Solo quattro presenze, quindi non c'era il numero legale per procedere con i lavori.Nel precedente consiglio, che si è tenuto lunedì, la sindaca Rosa Melodia ha presentato le dimissioni. L'assise è già convocata, con lo stesso ordine del giorno, anche nella giornata di domani. Ma dopo il terremoto politico delle dimissioni non è assolutamente certo che potrà tenersi.Sul consiglio comunale pende la diffida della Prefettura di Bari ad approvare i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, in quanto la scadenza del 31 luglio non è stata rispettata.Bisogna segnalare, intanto, che nell'assise a partire da lunedì si è costituito un nuovo gruppo consiliare, "Insieme per Altamura", composto da Onofrio Gallo (capogruppo) e Giandomenico Marroccoli (vice capogruppo).