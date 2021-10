Manca energia elettrica, un giorno di chiusura per una scuola

Ordinanza per la "Pacelli" in via Mastrangelo

Con ordinanza n. 73 della sindaca Rosa Melodia, per la giornata di domani 19 ottobre, è stata disposta la chiusura della scuola "Pacelli" in via Mastrangelo a causa dell'interruzione dell'energia elettrica comunicata dall'Enel.La prolungata interruzione dell'erogazione "rende inidonei i locali della scuola secondaria di primo grado Eugenio Pacelli allo svolgimento delle ordinarie attività didattiche", pertanto "si è reso necessario adottare l'ordinanza n. 73/2021 di chiusura della scuola secondaria di primo grado Eugenio Pacelli" per la giornata di domani.