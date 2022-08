Madonna del Buoncammino, tornano l'asta della bandiera e la cavalcata

Dopo due anni di stop a causa delle restrizioni sanitarie, domenica 21 agosto si rinnova la devozione della città per Maria Santissima del Buoncammino. Dal santuario, la statua della Madonna con il bambino sarà riportata in città dove resterà per quattro settimane in Cattedrale.Vengono ripristinati i riti folkloristici dell'asta della bandiera e della sfilata di cavalli, la cavalcata.La bandiera della Madonna del Buoncammino da quattro anni è in mano al Gruppo imprenditori altamurani che nel 2018 e 2019 si è aggiudicata l'asta mentre sia nel 2020 sia nel 2021, con il fermo agli eventi, ha deciso di fare una donazione per continuare a sostenere l'associazione e per confermare il legame con la festa, molto sentita.Per la giornata del 21 agosto, questo il programma comunicato dall'associazione che organizza la festa.