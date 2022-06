Lutto nel mondo delle istituzioni, è morto Franco Leto

Lutto nel mondo delle istituzioni. All'età di 77 anni, questo pomeriggio è morto Franco Leto, segretario generale per lungo tempo del Comune di Altamura. Era ricoverato in ospedale, a nulla sono valse le cure. I funerali, non ancora fissati, dovrebbero tenersi domani pomeriggio. La notizia è stata comunicata e confermata da amici di famiglia, affranti per la sua scomparsa.Franco Leto è conosciuto per il servizio presentato per lungo tempo al Comune di Altamura dove è stato segretario generale. Particolarmente si ricorda il periodo di servizio durante i mandati da sindaco di Vito Plotino (1993-2001). Ha prestato servizio anche presso altri enti locali.Si dedicava molto, inoltre, all'associazionismo (in particolar modo con "Una stanza per un sorriso") e alle attività dei club di servizio come i Lions.Alla famiglia le condoglianze della redazione.