Lunedì nuovo sciopero nei trasporti

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, lunedì 27 novembre, per uno sciopero di 24 ore del Trasporto Pubblico Locale al quale hanno aderito le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato di Puglia e di Basilicata.Lo sciopero ha le seguenti motivazioni: superamento di salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; necessità di modificare le modalità di concessione di appalti e subappalti ad aziende che non offrono garanzie su servizi e tutela dei lavoratori; sicurezza dei lavoratori e del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; salario minimo per legge a 10 euro l'ora; nuova legge sulla rappresentanza; blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali.Saranno garantiti tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.