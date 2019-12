Lunedì data natalizia del mercato settimanale in via Manzoni

Lunedì 23 dicembre si terrà eccezionalmente il mercato settimanale, per recuperare il mancato svolgimento del 5 gennaio 2019 (per avverse condizioni meteorologiche). Il recupero è stato concordato con le associazioni di categoria interessate e con gli uffici competenti.Con ordinanza n. 394 del 18/12/2019 (V Settore - Vigilanza e Servizi) si dispone la chiusura temporanea al traffico veicolare, istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, dalle 6:00 alle 14:00, fatta esclusione per i mezzi di soccorso e mezzi di polizia, delle seguenti vie: via Manzoni dall'intersezione della stessa con viale Martiri sino all'intersezione con via Merano; Piazza De Napoli; via Merano dall'intersezione della stessa con via Campione d'Italia sino all'intersezione con via Mazara del Vallo; via Aosta dall'intersezione della stessa con via Manzoni fino all'intersezione con via Bolzano; via Parma dall'intersezione della stessa con via Manzoni fino al civico 3 di via Parma; via Treviso dall'intersezione della stessa con via Manzoni sino all'intersezione con via Vincenzo Monti; via Foscolo dall'intersezione della stessa con Piazza di Napoli fino all'intersezione con via Carcano.