Luci di Natale? No, usare i risparmi per aiutare famiglie in difficoltà

"La crisi economica e sociale che stiamo attraversando deve spingere le pubbliche amministrazioni ad indirizzare le proprie risorse economiche al sostegno della cittadinanza più fragile. Pertanto, chiediamo alla Sindaca Rosa Melodia e all'intera amministrazione comunale di destinare la somma per le luminarie e gli addobbi natalizi alle famiglie altamurane in maggiore difficoltà". E' la proposta di Forza Italia Giovani."La somma - aggiunge il movimento giovanile di Forza Italia - potrebbe essere distribuita sotto forma di buoni spesa assegnati tramite un apposito e celere bando. I beneficiari di questa iniziativa potranno spendere i buoni spesa negli esercenti commerciali aderenti. In questo modo si potranno sostenere da una parte le famiglie in difficoltà economica e dall'altra le attività commerciali. E' un dovere morale che impone di rinunciare alle luci natalizie per consentire a tutte le famiglie altamurane di vivere serenamente le festività natalizie. In un momento come questo, non ci resta che essere uniti e fare fronte comune per non lasciare indietro nessuno".