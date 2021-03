Le disposizioni per il periodo di Pasqua in tempo di pandemia

Nella Domenica delle Palme, la Commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la seconda o la terza forma previste dal Messale Romano (cfr nn. 13 e 16, p. 123), senza alcuna processione. Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d'ulivo o di palma portato con sé; in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami da mano a mano. La Messa Crismale è rimandata a data da destinarsi. Il Giovedì Santo, nella Messa "In Coena Domini" sia omesso il rito della lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione. Se non fosse possibile utilizzare uno spazio adeguato per l'adorazione, per evitare assembramenti in piccole cappelle laterali, si riponga l'Eucaristia comunque nel tabernacolo consueto e chiuso e il tempo dell'adorazione sia vissuto nella navata centrale della chiesa, entro l'orario di coprifuoco e nel rispetto delle norme anti-contagio, evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria parrocchia. Nelle altre chiese non parrocchiali non si deve allestire l'altare della Reposizione; finita la celebrazione, resteranno chiuse, per evitare l'andirivieni dei fedeli da una chiesa all'altra col rischio di assembramenti. Il Venerdì Santo, nella celebrazione "In Passione Domini", nella Preghiera universale si introduca la seguente intenzione "per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti": La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con il coprifuoco, con inizio non prima delle ore 19.30. Prima dell'inizio della celebrazione, alcuni volontari, dopo aver sanificato le mani, possono distribuire ai fedeli la candela che dovranno portare con sé al termine della celebrazione; si eviti la distribuzione dell'acqua benedetta.

A causa delle misure urgenti per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale e vista la classificazione della Puglia in zona rossa fino al 6 aprile, pure le celebrazioni del periodo della Pasqua saranno soggette a limitazioni. Oggi, inoltre, per la festa patronale di San Giuseppe ad Altamura sono previste messe nelle parrocchie, ma non altre manifestazioni religiose.Per il periodo della Pasqua, in tutta la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, fino al 6 aprile, il vescovo Giovanni Ricchiuti ha firmato un decreto con le seguenti disposizioni: tutte le celebrazioni, come anche l'eventuale Adorazione Eucaristica o la lectio divina, devono concludersi entro le ore 21.30, compatibilmente con il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 05.00; i fedeli vi potranno partecipare, muniti di autocertificazione.Per quanto riguarda la Settimana Santa, le chiese si attengono a queste disposizioni:In via precauzionale, sono sospese tutte le attività catechetiche in presenza, sia per quanto riguarda la catechesi in preparazione ai Sacramenti dell'Iniziazione cristiana di fanciulli, ragazzi e adolescenti, sia per quanto riguarda la catechesi dei giovani, dei fidanzati in preparazione al matrimonio, delle famiglie e degli adulti appartenenti alle diverse Aggregazioni laicali. Per quanto è possibile, la catechesi si svolgerà in modalità on line.