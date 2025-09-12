Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio

Nota stampa del Comune di AltamuraPer ragioni di sicurezza, con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura temporanea della scuola secondaria di primo grado "Ottavio Serena" dove sono in corso lavori di riqualificazione, in fase di ultimazione.La natura delle lavorazioni da eseguire non rende possibile la presenza degli alunni e del personale scolastico. Pertanto si rende necessaria la chiusura temporanea del plesso dal 16 settembre 2025 al 2 ottobre 2025 al fine di consentire il completamento dei lavori di riqualificazione in condizioni di sicurezza. Nel contempo, si rende necessario adottare misure straordinarie per garantire l'avvio dell'anno scolastico e lo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto con l'ordinanza si dispone la dislocazione temporanea degli studenti del plesso "Ottavio Serena" presso la Scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15.Comprensibilmente potranno esserci dei disagi, pertanto l'Amministrazione e gli uffici assicurano alle famiglie la massima attenzione al rispetto dei tempi previsti al fine di ripristinare la frequenza scolastica mattutina.