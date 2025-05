Laboratorio giovanile: affidata la gestione

Sarà l'Agesci Altamura 1 a gestire il Laboratorio Urbano giovanile "Port'Alba", l'immobile realizzato da tempo ma quasi sempre chiuso.Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la concessione in comodato d'uso gratuito del Laboratorio urbano Port'Alba. Sono tre le proposte pervenute. Dopo le procedure di valutazione, è stato individuato quale soggetto comodatario del Laboratorio urbano Port'Alba la "Aps Agesci Altamura 1".L'auspicio è una riapertura e una fruizione costante dell'immobile che venne realizzato circa 15 anni fa per destinarlo ad attività giovanili.