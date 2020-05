Iniziati i lavori al laboratorio giovanile Portalba

Sono iniziati i lavori al Laboratorio giovanile "Porta Alba" (o "Portalba") per rimettere in funzione un luogo per lungo tempo abbandonato. Il Comune usufruisce di un finanziamento della Regione di 150.000 euro per riattivare la struttura che finora è stata per lo più chiusa nonostante le somme già spese.I lavori mirano al rilancio ed alla rivitalizzazione di questo luogo di aggregazione, mediante attività che promuovano l'inclusione sociale, la lotta alla povertà ed ogni forma di discriminazione. Il progetto prevede interventi quali la sistemazione della copertura della struttura (con alleggerimento del massetto e coibentazione), la riparazione della cisterna antincendio, il rifacimento di intonaci in alcune pareti, pitturazioni, la sistemazione di un punto ristoro e l'acquisto delle relative attrezzature."Porta Alba" o "Portalba" nacque dieci anni fa come centro giovanile ma con poca fortuna e ripetuti stop. Diventerà uno dei centri della rete metropolitana "Porta futuro" per l'orientamento e il lavoro.