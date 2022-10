Laboratorio urbano giovanile, completati i lavori

"Sono in dirittura di arrivo i lavori per la riapertura del Laboratorio Urbano Giovanile in via Porta Alba, denominato "PortAlba". Sono stati eseguiti degli interventi che riguardano la creazione di uno spazio aggregativo all'interno, la sistemazione di intonaci e della copertura, la tinteggiatura, con l'utilizzo di un finanziamento regionale e con parziale co-finanziamento con fondi comunali". Lo rende noto il Comune di Altamura.Si avvia ora il confronto pubblico per definire le modalità di gestione dell'immobile pubblico, al fine di selezionare il soggetto gestore del Laboratorio. Al fine di illustrare le procedure ed aprire un confronto si invitano i soggetti interessati a partecipare all'incontro che si terrà il 5 ottobre, alle ore 18,00, presso la sala conferenze del Palazzo di Città. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 080/3107404, a partire da lunedì.La struttura è chiusa da molto tempo.