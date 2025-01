Laboratorio urbano: avviso pubblico per la gestione

Il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso per la concessione in comodato d'uso del Laboratorio Urbano Port'Alba. L'immobile, realizzato quindici anni fa, è stato quasi sempre chiuso ed ha avuto necessità più volte di lavori di manutenzione. S'intende riaprirlo per l'uso collettivo, con attività rivolte ai giovani.Con l'avviso si intende "avviare una collaborazione di soggetti privati - singoli o associati tra loro - di elevata reputazione ed esperienza nei processi di valorizzazione dei beni pubblici per le giovani generazioni", con l'obiettivo di "rafforzare le attività di valorizzazione del Laboratorio urbano". Le proposte progettuali potranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 2 febbraio 2025.