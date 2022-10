Lavori di sistemazione al sesto circolo Don Milani

Nella prossima settimana avranno inizio i lavori presso il 6° circolo didattico "Don Lorenzo Milani" che avranno una durata di 120 giorni. Sono stati affidati, con determinazione dirigenziale n. 1186 del 13/09/2022 i lavori di messa in sicurezza delle strutture di accesso dell'area esterna della scuola Don Milani in via Golgota, che prevedono il ripristino delle parti in calcestruzzo armato ammalorate e la sostituzione degli elementi metallici di protezione delle passerelle di accesso al piano rialzato, oltre alla sistemazione delle aree esterne dove sono ubicate le aule all'aperto e gli accessi al piano terra.L'intervento sarà finanziato con i fondi stanziati nell'ambito dell'art. 1 commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluiti nella Missione 2 – Componente c4 – Investimento 2.2 di attuazione del PNRR. Importo complessivo del progetto: 170.000 euro di cui 120mila per lavori. L'iter progettuale è partito l'anno scorso, su istanza dell'istituto scolastico, sulla situazione della passerella con accesso in via Riccione. Quindi il Comune ha inserito la scheda progettuale nel Piano nazionale di ripresa e di resilienza, ottenendo i fondi necessari.L'intervento alla "Don Milani" è uno dei 35 per i quali il Comune ha ottenuto finanziamenti nell'ambito del Pnrr per un totale - per il complesso dei progetti - di 70 milioni di euro.