"La Lega di Altamura avrà un candidato alle Regionali"

La Lega avrà un altamurano candidato alle prossime elezioni della Regione Puglia. Lo assicura il deputato Rossano Sasso che, da segretario provinciale del partito di Salvini, si occuperà della formazione delle liste."Altamura avrà un suo candidato della Lega alle prossime Regionali - dice - e questo lo garantisco, come segretario provinciale mi occuperò personalmente della compilazione delle liste. Sarà una presenza forte e autorevole. Stiamo valutando alcune proposte e stiamo ancora definendo alcuni dettagli. Come sappiamo, ogni partito può avanzare delle candidature nelle rispettive liste, rispetto l'autonomia di tutti. Ma non farebbe bene ad Altamura se anche questa volta ci fossero divisioni del centrodestra. Troppi candidati non farebbero bene alla coalizione".Nulla è stato detto sul "chi" perché la Lega sta chiudendo altri accordi politici, come quello raggiunto per l'ingresso nel gruppo consiliare di Giandomenico Marroccoli. "Sarà una candidatura forte e convincente - aggiunge - per consentire ad Altamura di essere rappresentata alla Regione e di dare alla città il ruolo che le spetta".