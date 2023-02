FAL presenta 4 nuovi treni

Domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 12.00 nell'officina FAL di Bari scalo (I traversa Cifarelli), saranno inaugurati quattro nuovi treni Stadler che entreranno in esercizio sulle linee ferroviarie Bari - Matera e Altamura – Gravina. Un quinto treno, destinato alla tratta lucana, sarà inaugurato a Matera. Con l'immissione in servizio di questi nuovi mezzi, il parco rotabile di Fal sarà rinnovato al 100%.A caratterizzare i 4 treni pugliesi è un 'vestito' tutto nuovo, che simboleggia il forte legame con i luoghi serviti: sono infatti pellicolati con bellissime foto dei territori e dei Comuni che attraversano, all'insegna dello slogan "Dal mare alla Murgia – Dritti al cuore della Puglia".Alla manifestazione interverranno il Presidente e il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi; Ansgar Brockmeyer, Executive Vice President Sales & Marketing - Member of the Group Executive Board di Stadler; il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia.