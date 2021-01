La Cattedrale di nuovo "sfregiata"

Dopo il danno avvenuto nella notte di Capodanno, molto probabilmente a causa dell'esplosione di botti, è stato effettuato un primo intervento di messa in sicurezza della vetrata infranta in piazza Duomo. All'interno, è la finestra sovrastante il presepe in pietra.eri mattina è stata posta una copertura provvisoria, in attesa di intervenire dall'interno con una nuova."La custodia di un patrimonio artistico, culturale e religioso, come è quello della Cattedrale, deve coinvolgere tutti e deve far crescere nella responsabilità e nella sensibilità verso il bene comune, non solo a parole, ma nei fatti e negli stili di vita", commenta il parroco don Angelo Cianciotta.Presso la Cattedrale questi episodi stanno diventando fin troppo frequenti. Lo scorso anno, sempre a Capodanno, avvenne un episodio analogo, quando fu fatto esplodere un grosso petardo alla porta Angioina, mandando in frantumi un'altra vetrata. Senza dimenticare le scritte sui muri, l'uso dei muri come orinatoio, le pallonate o l'abbandono nelle immediate vicinanze del monumento sacro di bottiglie e altri rifiuti.Tante occasioni in cui è mancato e manca il rispetto verso uno dei simboli della città.