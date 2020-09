L'istituto Nervi Galilei passa alla didattica a distanza

Da lunedì l'istituto tecnico tecnologico "Nervi Galilei" di Altamura sospende le attività didattiche in presenza e passa alla didattica a distanza. Pure i corsi serali saranno a distanza mentre sono sospese le attività di recupero.La decisione è stata presa dal dirigente scolastico Vitantonio Petronella "in via precauzionale" e "in attesa di esiti".Secondo le informazioni in nostro possesso, presso l'istituto non ci sono casi di positività né nel personale né tra gli studenti. Alcuni ragazzi, comunque, sono ritenuti dei "contatti stretti" di persone positive e quindi devono essere sottoposti a tampone.Auspicando che tutto vada per il meglio, è opportuna la decisione del dirigente scolastico presa a titolo precauzionale. Peraltro nel ciclo della scuola secondaria superiore la didattica a distanza è consentita dai protocolli ministeriali e dalle linee guida del comitato tecnico scientifico. Quindi la scuola va avanti regolarmente, con modalità a distanza, in attesa di avere notizie certe.Gli uffici di segreteria restano aperti di mattina.Seguiranno aggiornamenti(foto di archivio)