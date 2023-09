Katrin Quaratino eletta Miss Italia Puglia

Katrin Quaratino, 18enne di Altamura, è stata eletta Miss Italia Puglia e con questa fascia parteciperà alle finali del concorso di bellezza più longevo e importante d'Italia.La finale regionale si è svolta ad Andria, nella villa comunale "Marano", con l'organizzazione a cura di Carmen Martorana e con la presenza di Patrizia Mirigliani e della madrina Valeria Marini. Dalle loro mani l'incoronazione e la fascia prestigiosa per Quaratino, arrivata ad Andria già con la fascia di Miss Sorriso Puglia (ottenuta nella tappa di Spinazzola). La serata è stata presentata da Christian Bitetti. Trentadue le miss in gara e tra loro ha trionfato la modella altamurana che per il suo futuro aspira all'uniforme di carabiniere.Per Katrin Quaratino un sogno che si avvera: arrivare alla finale di Miss Italia, dopo i tentativi nelle precedenti edizioni. E ora in bocca al lupo per la kermesse conclusiva in cui sarà scelta Miss Italia. Il titolo è detenuto da Lavinia Abbate.