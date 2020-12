Innovazione, assegnato ad Oropan Spa il Premio dei Premi 2020

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina alla Oropan S.p.a. il Premio Nazionale per l'Innovazione- Premio dei Premi XI Edizione 2020. Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato durante un collegamento telematico dall'amministratore delegato della società Lucia Forte. Il Premio istituito presso la Fondazione Nazionale per l'Innovazione Tecnologica, COTEC, su concessione del Presidente della Repubblica Italiana è stato conferito alla Oropan, unica azienda alimentare italiana risultata vincitrice del premioQuesto premio, che conferma il percorso di crescita ed evoluzione intrapreso dalla Oropan, che era stata già destinataria, di tale riconoscimento nella precedente edizione 2018, si aggiunge all'assegnazione del Premio imprese per l'Innovazione di Confindustria, il primo, in Europa, sull'Innovazione che ha adottato i parametri dell'European Foundation for Quality Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. Oropan si conferma, così, tra le 9 aziende italiane premiate in ambito nazionale e in particolare modo tra le prime 6 imprese nella categoria Piccole Medie Imprese, nell'ambito del Settore Industria e Servizi.Due importanti riconoscimenti che testimoniano come tramite l'innovazione e la ricerca l'azienda sia protesa sempre più a rafforzare le proprie capacità competitive, in ambito nazionale ed internazionale, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non solo di prodotto e processo ma soprattutto di cultura d'impresa che valorizzi l'organizzazione e la cultura del cambiamento sui temi della ricerca e dell'innovazione."Siamo molto orgogliosi del fatto che sia stata riconosciuta la capacità della nostra azienda di fare innovazione. – ha commentato Lucia Forte - Si conferma così un percorso intrapreso di sviluppo di una cultura del cambiamento, portato avanti da tutto il management Oropan, sui i temi della ricerca e dell'innovazione, con un modello di business improntato alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano".