Iniziate le prove dei concorsi, 3500 candidati divisi in quattro giorni

Sono iniziate oggi, in presenza, le prove d'esame per i due concorsi del Comune di Altamura. Sono 3507 i candidati per i 13 posti a tempo pieno e indeterminato, per le figure di istruttore amministrativo o di risorse finanziarie.Gli avvisi pubblici, scaduti il 18 febbraio, sono stati due. Il primo è un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 8 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Amministrativo Categoria C" e sono pervenute 2.800 domande. Il secondo, sempre per esami, riguarda la copertura di 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Risorse Finanziarie Categoria C" e sono pervenute 707 domande. In entrambi i casi come titolo di studio era richiesto il diploma di scuola media superiore di secondo grado.I candidati sono stati divisi in quattro giorni (da oggi e fino a venerdì) e in fasce orarie mattutine e pomeridiane. La sede scelta dal Comune è il plesso dell'Iiss "De Nora" in via Ruvo.I concorsi in presenza sono previsti dal protocollo del Ministero della funzione pubblica che stabilisce anche una serie di cautele contro la diffusione del contagio di Covid-19. Infatti all'esterno dell'istituto scolastico è stato allestito un gazebo per il controllo sanitario e per la gestione di eventuali problemi. Quindi sono state adottate tutte le precauzioni del caso per suddividere il totale dei partecipanti in gruppi.I candidati che hanno presentato domanda sono stati tutti "ammessi con riserva", vale a dire che la valutazione dei titoli avverrà dopo le prove.