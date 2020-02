Inizia la lunga strada per la messa in sicurezza della discarica

Primo passo della complessa e lunga procedura di bonifica della discarica "Le Lamie". Il settore ambiente del Comune ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse, finalizzate all'affidamento dei servizi tecnici per gli interventi di messa in sicurezza da eseguire presso il vecchio impianto, chiuso da dieci anni ma ancora pericoloso per la dispersione del percolato e per alcuni problemi di tenuta della copertura.E' il Comune di Altamura, con fondi della Regione Puglia, a effettuare gli interventi in emergenza per la bonifica e la messa in sicurezza del sito di smaltimento di rifiuti solidi urbani di proprietà Tradeco (società fallita nel 2018). Il sito è sotto sequestro da novembre per il superamento delle soglie di alcuni inquinanti. La Regione Puglia ha stanziato un milione di euro per le prime spese ma le necessità economiche sono di gran lunga superiori. Solo per la raccolta del percolato, si stima un costo di circa 3-4 milioni di euro per asportare i reflui e avviarli a trattamento presso impianti autorizzati.​Oltre alla raccolta del percolato, bisogna intervenire per "l'estrazione forzata del biogas e il ripristino della continuità del telo in Hdpe (polietilene ad alta densità) di copertura provvisoria" per evitare le infiltrazioni di acque di pioggia e la formazione ulteriore di percolato. L'oggetto dell'affidamento consiste nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di messa in sicurezza d'emergenza da eseguire presso la discarica per rifiuti urbani in località "Le Lamie", a due km da Altamura.