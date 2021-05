Info point in via Treviso, manifestazione di Forza Italia giovani

Alcuni rappresentanti di Forza Italia Giovani hanno tenuto una manifestazione davanti all'info point in via Treviso, chiuso da tempo a causa della sospensione delle attività didattiche e culturali per la pandemia Covid-19.Obiettivo dell'iniziativa: segnalare lo stato di abbandono dei luoghi e fare delle proposte in materia di turismo per un rilancio del settore, in vista di una ripresa generale delle attività."Diverse sono le segnalazioni ricevute in questi giorni - afferma la formazione giovanile di Forza Italia - da parte di cittadini, operatori turistici, guide turistiche e attività commerciali ubicate nelle vicinanze della struttura di Via Treviso. I cittadini lamentano la scarsa manutenzione del verde, ormai assente da mesi, viste le condizioni in cui versa la villetta antistante l'Info Point. E' impensabile vedere una struttura come quella dell'Info Point in quello stato"."In un momento di ripartenza e soprattutto in vista dell'arrivo dei mesi estivi - dichiara Lorenzo Attivissimo, coordinatore di Forza Italia Giovani ad Altamura - il turismo e la cultura dovrebbero essere all'apice dell'agenda amministrativa dell'attuale amministrazione e dell'Assessore Perrone. Quest'ultimo avrebbe dovuto approfittare dello stop dell'attività turistica per progettare e programmare la ripartenza del turismo altamurano. Nelle prossime settimane saremo in altri punti della città abbandonati, a partire da Cava Pontrelli. Ci auguriamo che ci sia un cambio di passo e rivolgiamo il nostro appello a tutte quelle forze politiche che sostengono il governo Melodia e che si dichiarano responsabili. Altamura non può farsi trovare impreparata: è bene ricordare che l'intero indotto del turismo non riguarda solamente i musei, le attività artistiche o culturali, bensì anche ristoranti, bar, negozi, panifici e artigianato locale di ogni genere".