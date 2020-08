Indette le elezioni regionali in Puglia

Ufficializzate le date delle elezioni regionali in Puglia: 20 e 21 settembre. Erano note da tempo ma formalmente il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato ieri i decreti che danno l'avvio alla consultazione elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Puglia.E' stata introdotta la doppia preferenza di genere: la Regione è stata commissariata dal Governo, con la nomina del prefetto di Bari Antonia Bellomo per gli adempimenti necessari.Sono sei, al momento, le candidature alla carica di presidente della Regione Puglia: Michele Emiliano (centrosinistra), Raffaele Fitto (centrodestra), Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Antonella Laricchia (5 stelle), Mario Conca (Cittadini pugliesi), Pierfrancesco Bruni (Fiamma tricolore). Le candidature saranno ufficiali solo dopo il deposito delle liste ma la campagna elettorale è già iniziata. Si prevede una massiccia presenza di liste.