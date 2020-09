Agenda elettorale: Pizzarotti e Salvini ad Altamura

S'infittisce l'agenda elettorale, principalmente per le elezioni Regionali, mentre è minore l'attenzione sul referendum i cui temi vengono affrontati soprattutto nella dialettica nazionale.In ordine di agenda: ieri il vice ministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, del Movimento 5 stelle, nel suo giro presso le aziende del territorio per presentare le opportunità messe in campo dal Governo Conte, ha fatto tappa alla Oropan di Altamura, accolta dall'amministratrice delegata Lucia Forte. Oggi il presidente di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti, fa visita in alcune aziende e realtà culturali di Altamura, accompagnato dalla coordinatrice regionale Lucia Diele e dai giovani del partito.Oggi, alle ore 18.00, in piazza Repubblica è atteso il sindaco di Parma e fondatore del movimento politico Italia in Comune a sostegno della candidata Anna Lillo. Italia in Comune sostiene il presidente uscente Emiliano.Domani il leader della Lega Matteo Salvini sarà in piazza Matteotti alle ore 21.00 per un comizio. L'arrivo ad Altamura è previsto subito dopo la manifestazione di Bari (molo San Nicola, ore 19.00) a cui parteciperanno pure Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (vice presidente di Forza Italia) e Raffaele Fitto (candidato presidente del centrodestra).