Elezioni regionali rinviate in autunno, data da definire

Per le Regioni e i Comuni in cui quest'anno si vota le consultazioni elettorali, tra cui la Puglia, si terranno in autunno. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri approvando un decreto legge con "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020". Ancora da definire la data, prevista in una finestra compresa tra la fine di settembre e novembre.Una decisione che era scontata per il prolungarsi dell'emergenza Covid-19 e per le misure emergenziali per il contenimento del contagio da "nuovo coronavirus".