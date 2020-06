Elezioni regionali in Puglia, inizia la corsa

Sono cinque le candidature ufficializzate alla carica di presidente della Regione Puglia: Michele Emiliano (centrosinistra), Raffaele Fitto (centrodestra), Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Antonella Laricchia (5 stelle) e Mario Conca (Cittadini pugliesi) ma non è da escludere che altre possano aggiungersi.Le date non sono ancora state ufficializzate con decreto regionale ma c'è una decisione del Parlamento per l'unificazione delle regionali, delle amministrative e del referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Le date sono 20 e 21 settembre.Per legge nazionale è stata introdotta la doppia preferenza di genere.Nei giorni scorsi il consigliere regionale Mario Conca, eletto nel Movimento 5 stelle e appartenente al gruppo misto di minoranza, ha presentato la candidatura a presidente della Regione Puglia con il movimento Cittadini pugliesi, come "cittadino per i cittadini, come politica di servizio". Alla conferenza è stato presente il deputato foggiano Antonio Tasso, del gruppo misto della Camera. Conca ha deciso di correre per la presidenza regionale dopo le sollecitazioni di numerose associazioni, comitati del territorio e cittadini che hanno chiesto di ''dare continuità alle centinaia di istanze affrontate in questi 5 anni e proseguire la sua decisiva e concreta azione al servizio della collettività'', spiega. I principali obiettivi sono ''il ripristino di giustizia sociale, meritocrazia, trasparenza, efficientamento e semplificazione della macchina regionale''.Almeno 5 secondo le prime indiscrezioni.