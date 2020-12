Incrocio sulla strada Altamura Corato, consegnati i lavori

Questa mattina la Città metropolitana di Bari ha consegnato alla ditta aggiudicataria (di Gravina) i lavori per la realizzazione della rotatoria all'intersezione fra la strada provinciale 238 Altamura – Corato e la strada provinciale 159 Gravina - San Giovanni. La fine dei lavori è prevista a giugno 2021.Si tratta di un intervento che permetterà di mettere in sicurezza un incrocio che, in passato, è stato teatro di numerosi incidenti stradali. L'ultima tragedia è del 22 luglio, quando in uno scontro fra tre veicoli morì l'ingegnere altamurano Alfredo Striccoli.La realizzazione della rotatoria consentirà ai numerosi autoveicoli che percorrono questo importante asse stradale di affrontare l'intersezione in condizioni di sicurezza e a velocità moderata. L'importo complessivo del progetto ammonta a 350mila euro."Oggi è una giornata importante - afferma la consigliera delegata alla Viabilità, Elisabetta Vaccarella - Questa mattina abbiamo consegnato i lavori per la realizzazione di un'opera rilevante e necessaria per il nostro territorio. Sono particolarmente soddisfatta per il traguardo raggiunto: abbiamo messo un altro importante tassello sul percorso di potenziamento della sicurezza della viabilità metropolitana".La rotatoria sarà dotata di impianto di pubblica illuminazione e arredo a verde per mitigare l'impatto ambientale.