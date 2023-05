Incontro su transizione ecologica e cambiamenti climatici

Il candidato sindaco Michele Loporcaro e la coalizione composta da Movimento 5 stelle e LoporcaroSindaco _ Semi di Futuro organizzano un incontro oggi (3 maggio), alle ore 18,30, all'Ex Monastero Santa Croce (1° piano), sul tema "Transizione ecologica e cambiamenti climatici".Cos'è la transizione ecologica? Cosa sono i cambiamenti climatici e perché stentiamo a concepirli come qualcosa che ci riguarda? Cosa può fare l'amministrazione comunale? Quali sono le competenze regionali per favorire una "sana" transizione ecologica?Interviene Anna Grazia Maraschio, Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, della Regione Puglia. Introduce Bartolo Crapuzzi, candidato consigliere comunale, modera Melania Marvulli, candidata consigliera comunale, conclusioni di Michele Loporcaro, candidato sindaco di Altamura."La transizione ecologica è necessaria per evitare il depauperamento delle risorse del pianeta Terra – dichiara Michele Loporcaro -. Essa va governata a più livelli da decisori politici con le mani e la mente libera. Lasciarla alla libera interpretazione dei mercati (soprattutto quelli finanziari) significa consegnare ai responsabili dell'attuale situazione le "chiavi" della nostra casa comune, con la certezza che non opereranno per il bene comune bensì per i propri interessi. Comunità energetiche, efficientamento energetico, tutela delle acque, gestione virtuosa dei rifiuti, tutela del suolo, economia circolare e nuovi stili di vita sono le nostre proposte: venite ad ascoltarle".