Incidente stradale sulla Tarantina, tre veicoli coinvolti

Un incidente stradale in cui sono stati coinvolti tre veicoli è avvenuto questa sera sulla strada provinciale 27 "La Tarantina", in territorio di Altamura, nei pressi dell'incrocio di via Selva. Per consentire le attività dei soccorritori la viabilità è temporaneamente chiusa al traffico. Sono consigliati percorsi alternativi.Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, gli agenti di Polizia locale e i vigili del fuoco.Stando alle prime informazioni, sono state soccorse alcune persone rimaste ferite. Non si conoscono altri dettagli e tutti gli operatori sono in piena attività, anche per ricostruire la dinamica. Operazioni che potrebbero richiedere alcune ore.(notizia in fase di aggiornamento)