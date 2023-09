Incidente in via Cassano, auto si ribalta

Tre persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale avvenuto in via Cassano alle 14.15 circa. Sono stati coinvolti due veicoli. Una delle auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118.Nonostante la scena drammatica, la situazione è apparsa subito non grave. Tanta paura per le persone che erano a bordo dei veicoli, hanno riportato comunque lievi lesioni.La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri.