Il mercato riparte, per ora a metà

Riparte il mercato settimanale ad Altamura, rimasto uno dei pochissimi Comuni in Puglia in cui i mercatali erano fermi (da circa un mese e mezzo). A partire da domani il mercato si terrà, secondo una turnazione che prevede la metà delle postazioni.Il 6 gennaio è scaduta l'ordinanza della sindaca Rosa Melodia in cui era prevista la sospensione dei mercati. Oggi è stato firmato un nuovo provvedimento in cui si prevede la riapertura del mercato del sabato ma, sempre in un'ottica di cautela e di prudenza, viene stabilita una turnazione secondo i posteggi di numero pari o dispari. In questo modo si dimezza il numero degli operatori.Per gli ambulanti, che oggi hanno ripreso a lavorare anche a Gravina, è una prima buona notizia in attesa di tempi migliori per tutti. La categoria nei giorni scorsi aveva chiesto la riapertura del mercato, sentendosi discriminata rispetto ai commercianti degli stessi settori merceologici che invece hanno sempre potuto lavorare.Dovranno rispettare tutta una serie di misure di precauzione in materia anti-Covid19 e la sorveglianza per evitare assembramenti. Stesse raccomandazioni per gli utenti che si recheranno al mercato.