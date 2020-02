Il Comune organizza una giornata senza auto

Martedì 3 marzo, alle ore 19:00, in Sala consiliare, si terrà un incontro con cittadine, cittadini ed associazioni, per organizzare una giornata ecologica dello sport, il prossimo 7 giugno, con l'obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita e dell'ambiente. Lo rende noto l'amministrazione comunale.Durante tutta la giornata, con blocco totale del traffico lungo le strade urbane di Altamura, si terranno attività sportive, per dare spazio alle associazioni ed agli atleti altamurani.In collaborazione con il 7° Reggimento Bersaglieri, è prevista la realizzazione della "Bersaglieri run", una corsa podistica di 10 km lungo le strade della città, accompagnata dalla Fanfara del Reggimento."Martedì saranno presentati i dettagli della giornata ecologica e le eventuali attività da realizzare nella nostra città in maniera cooperativa e coordinata", spiega l'amministrazione.