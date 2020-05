Il Comune a caccia di risparmi, rinegoziato il mutuo

Nella seduta del consiglio comunale di ieri è stata approvata l'adesione alla proposta di rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi della circolare n. 1300 del 23 aprile 2020. In questo modo il Comune "libera" una somma pari a 850.000 euro per quest'anno così da poter utilizzare tali risorse per le azioni di sostegno a fare delle imprese e delle famiglie.A tal proposito si attende la pubblicazione del secondo avviso pubblico per i buoni spesa. Il ritardo, come è stato spiegato dalla sindaca Rosa Melodia, dipende dalla riformulazione dei requisiti in modo da poter andare incontro pure ad altri nuclei familiari, esclusi dal primo bando.Questo pomeriggio si tiene la seconda seduta dell'assise, presso la sala consiliare. Nessuna partecipazione di pubblico per il divieto di assembramenti. I consiglieri comunali hanno partecipato ai lavori con la mascherina e distanziati l'uno dall'altra. La giunta era presente, invece, nella sala adiacente dove generalmente si tengono le conferenze pubbliche.