Gli omaggi di due Comuni per la centenaria Filomena

La signora è di Gravina ed è ospitata in una rsa di Altamura

Una festa con grandi onori per la signora Filomena Piizzi che ha raggiunto il traguardo dei cento anni.La signora Filomena è di Gravina ed è ospitata presso la casa di riposo "Residenza Sereni Orizzonti - Rsa" di Altamura. Per festeggiare il suo secolo di vita, presso la rsa, a farle gli auguri si sono presentati con fiori e targhe ricordo anche il vice sindaco di Altamura, Raffaella Petronelli, e l'assessore del Comune di Gravina Vito Stimolo, che hanno accolto l'invito a partecipare alla festa organizzata presso la struttura.Un bel traguardo di longevità per Filomena Piizzi. Auguri alla nuova centenaria!